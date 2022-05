(AGENPARL) – mar 24 maggio 2022 Prenderanno servizio mercoledì 25 maggio 2022 i 77 nuovi operatori volontari selezionati – bando pubblicato il 23 dicembre 2021 – per i progetti coordinati dal Comune di Asti. I ragazzi, di età compresa fra i 18 e i 28 anni, saranno impegnati per un anno nel Servizio Civile Universale. I 17 progetti coinvolgono alcuni uffici del Comune di Asti (il Settore Politiche Sociali, il Settore Cultura, il Settore Ambiente e Manifestazioni, i nidi comunali ) ed enti esterni convenzionati con il Comune come il Cogesa, il Cisa, l’Anfass con le sedi di Asti e di Casale Monferrato, l’associazione Hesed di Villanova d’Asti, il Csv, l’Atc, l’Asl di Asti, il Comune di Mondovì, il Comune di Castelnuovo Belbo, l’Osservatorio Ornitologico, l’Oasi WWF Villa Paolina, le biblioteche di Nizza M.to, Villanova, Govone e Cocconato, l’Associazione Albero della Vita, l’ISRAT, il Museo Arti e Mestieri di un Tempo di Cisterna d’Asti, l’Ente di gestione del Parco Paleontologico Astigiano, la Fondazione Biblioteca Astense “G. Faletti”, la Fondazione Goria, l’Associazione Culturale Craft, la Fondazione Asti Musei, Il Centro Studi Alfieriano, il Comune di San Damiano, il Consultorio F. Baggio, l’ADA, Imparamare.

I 77 operatori volontari prendono il testimone dei “colleghi” che hanno appena terminato il loro servizio in data 24 maggio negli uffici comunali e negli enti accreditati.

Il sindaco Maurizio Rasero ha ricordato l’importanza dell’anno di Servizio Civile come “valore aggiunto” al curriculum professionale dei ragazzi/e indipendentemente degli eventuali orizzonti lavorativi. Il sindaco in particolare ha sottolineato l’importanza di utilizzare al meglio questa ricchezza “sociale” rappresentata dalla disponibilità dei giovani che attraverso il Servizio Civile sperimentano il proprio talento e di accrescono la propria formazione.

