(AGENPARL) – ven 27 maggio 2022 ROMA – MUNICIPIO VI : “ROMA CAPITALE AVRÀ FINALMENTE UN LUOGO DEDICATO A GIORGIO ALMIRANTE.”

Roma, 27 Maggio. “Ho sempre creduto in ciò che ho fatto, dalla storia che mi ha preceduto al futuro che ogni giorno si prova a costruire. Una storia che è anche la storia della nostra Nazione, è quel filo conduttore che non lega solamente la politica, ma una comunità nazionale. Ci sono uomini che hanno fatto la Storia d’Italia, e Giorgio Almirante e’ uno di loro. Non è solo uno dei Padri della Destra, ma un leader che ha fortemente contribuito alla pacificazione nazionale e alle politiche pubbliche italiane.

Finalmente ora avrà un luogo in suo onore sul territorio di Roma Capitale, un’area verde dedicata allo storico segretario del Movimento Sociale Italiano. Ne sono orgoglio ed emozionato, e non posso che dire grazie a tutti consiglieri che hanno avuto il coraggio di approvare la mozione.

Lo dichiara in una nota Emanuele Licopodio, capogruppo Lega Salvini Premier nel Municipio Roma VI – ‘Le Torri’

Emanuele Licopodio

🔊 Listen to this