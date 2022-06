Comunicato Stampa – Digital Export: Banca Sella porta le PMI italiane su Alibaba.com grazie all’accordo con Business Vision

(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Digital Export: Banca Sella porta le PMI italiane su Alibaba.com

grazie all’accordo con Business Vision

La partnership consentirà alle piccole e medie imprese di entrare

sul marketplace B2B e crescere sui mercati internazionali

Supportare le piccole e medie imprese italiane nei loro progetti di internazionalizzazione per la crescita, lo sviluppo e la competitività del business sfruttando le grandi opportunità offerte dal digital export. È questo l’obiettivo dell’accordo siglato tra Banca Sella e Business Vision, azienda specializzata nello sviluppo commerciale digitale e Global Service Partner di Alibaba.com, che consentirà alle PMI italiane di sbarcare sul noto marketplace B2B ed espandere così la loro presenza sui mercati esteri.

Secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Export Digitale della School of Management del Politecnico di Milano, l’export digitale B2B nel 2021 ha raggiunto un valore di 146 miliardi di euro, in crescita del 15% rispetto al 2020, e con un peso dell’oltre 28% sull’export complessivo dei prodotti, con automotive, tessile, abbigliamento e meccanica tra le filiere più digitalizzate.

Grazie all’accordo, la piattaforma Trace di Banca Sella, dedicata all’internazionalizzazione delle imprese, permetterà alle PMI di accedere a una serie di strumenti digitali di Business Vision per accelerare il loro percorso di crescita all’estero e gestire tutte le attività necessarie per valorizzare i propri prodotti su Alibaba.com, che conta oggi un network di 150 milioni di utenti registrati e oltre 26 milioni di buyer in più di 190 Paesi.

Le piccole e medie imprese avranno quindi a disposizione diverse opzioni a seconda delle loro esigenze e delle competenze già presenti al loro interno: dallo studio delle caratteristiche peculiari dell’azienda all’attivazione del profilo sul Alibaba.com, dalla creazione di un mini-sito al caricamento e presentazione dei prodotti, dalle attività di gestione delle campagne marketing fino al supporto commerciale nella fase di trattativa e alle attività di customer care.

“L’accordo con Business Vision rappresenta una risposta concreta alle esigenze di crescita nella digitalizzazione e nell’export delle Pmi, due leve fondamentali per sostenere le imprese e tutto il tessuto economico nazionale – ha dichiarato Andrea Massitti, Head of corporate and small business di Banca Sella – La nostra piattaforma innovativa Trace fornisce un unico punto di accesso a strumenti, prodotti e servizi necessari per accompagnare il posizionamento delle aziende sui mercati internazionali e accrescere la loro competitività”.

“Da quando siamo diventati Global Partner di Alibaba.com abbiamo accompagnato circa 350 aziende all’export digitale. La facilità con cui un’azienda oggi può connettersi con tutto il mondo apre all’esigenza concreta di conoscere e utilizzare tutti gli strumenti di tutela delle transazioni. L’accordo con Banca Sella va proprio in questa direzione: supportare le PMI che vogliono affacciarsi sui mercati esteri dando loro tutte le leve di conoscenza e di controllo” ha commentato Manuela Blanco, Co-Founder & COO di Business Vision.

Biella, 8 giugno 2022

