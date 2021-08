(AGENPARL) – sab 21 agosto 2021 POLIZIA DI STATO

Salerno, 21 agosto 2021

POLIZIA DI STATO: Cava de’Tirreni. Giravano con attrezzi per rubare le auto. Denunciati dalla Polizia.

Intensificati i controlli in città da parte degli Agenti del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni, in attuazione delle direttive impartite dal Questore della Provincia di Salerno, dott. Maurizio Ficarra, con la previsione di mirati servizi finalizzati a contrastare le fenomenologie delittuose, connesse principalmente a reati di tipo predatorio. In tale contesto operativo, i poliziotti, a seguito di attività investigative, hanno recuperato n. 3 auto rubate nei giorni scorsi, procedendo anche al controllo di due persone, S.G. e D.G., che viaggiavano a bordo di una vettura sospetta, entrambi residenti a Napoli e con diversi precedenti di Polizia. Nel corso della perquisizione veicolare venivano rinvenuti dagli Agenti diversi arnesi atto allo scasso ed idonei a portare a termine furti d’auto. I soggetti, per tale motivo, venivano condotti in presso gli Uffici del Commissariato. Al termine degli accertamenti di rito, i due sono stati deferiti alla competente A.G. Per loro sarà valutata l’emissione di misure atte ad inibirne il ritorno nel comune di Cava de’Tirreni.

Le vetture oggetto di furto sono state restituite ai legittimi proprietari.

