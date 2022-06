(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 Danilo Risi

AMBIENTE: COMINCINI (PD): NO DI SALVINI A FIT55 È UNA SCELTA FUORI DAL TEMPO

“Salvini ha fatto sapere che a Bruxelles la Lega voterà “assolutamente contro” il programma europeo “Fit For 55”, che punta alla riduzione di almeno il 55% delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Su questi temi la destra non ha ancora compreso l’importante della transizione ecologica: sostenere che la transizione ad auto elettriche o ad idrogeno, o l’incremento di energia da fonti rinnovabili, siano un “massacro dell’industria italiana”, significa non aver ancora capito cosa stiamo vivendo e perché sia importante accelerare sulla riduzione delle emissioni inquinanti, fino al loro azzeramento. È un dato culturale”, lo scrive sui social il senatore del Partito Democratico, Eugenio Comincini che aggiunge: “ ‘Transizione’ del resto significa accompagnare, progredire su una strada segnata dal cambiamento. E mentre la destra sembra del tutto impreparata su questi temi, nel campo del centrosinistra se ne è compresa l’importanza da molto tempo. Anche per questo sosteniamo con forza l’azione dell’Europa, che è il presidio che ha consentito il maggior sviluppo storico dal dopoguerra ad oggi. Senza questo presidio saremmo ancora qui a dirci che è meglio conservare ciò che si ha anziché impegnarsi per “essere pronti per il 55%”, conclude il senatore Comincini.

