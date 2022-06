COMUNICATO STAMPA AMA + 3 FOTO

(AGENPARL) – dom 12 giugno 2022 AMA-TGR LAZIO: “IL TUO QUARTIERE NON È UNA DISCARICA”, NEI

MUNICIPI PARI RACCOLTE 150 TONNELLATE DI INGOMBRANTI

Sono oltre 150, secondo le prime stime, le tonnellate di rifiuti urbani e ingombranti

consegnate oggi dai cittadini nei municipi pari della Capitale nel corso del quinto

appuntamento 2022 con la campagna “Il tuo quartiere non è una discarica”,

organizzata da AMA in collaborazione con il TGR Lazio.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

I materiali raccolti sono stati differenziati secondo la categoria merceologia (legno, ferro,

plastica, altri metalli) e la tipologia (ingombranti, RAEE – rifiuti da apparecchiature

elettriche ed elettroniche – pile, oli esausti, contenitori con residui di vernici e solventi).

A tutela della sicurezza di utenti, volontari e lavoratori, tutte le operazioni di raccolta si

sono svolte anche con il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, con accessi

scaglionati di veicoli e persone e rispetto del distanziamento.

Nel raccomandare ai cittadini di conferire sempre correttamente tutte le tipologie di rifiuto,

AMA ricorda che, per disfarsi dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei

materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali o

abbandonati a terra, sono a disposizione altri due canali, gratuiti: i Centri di Raccolta

aziendali, aperti tutti i giorni, domenica compresa, e dislocati in più aree della città; il

servizio di ritiro a domicilio per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, prenotabile al

“ChiamaRoma” 060606 o compilando il modulo on-line sul sito web aziendale.

Tutte le informazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti ingombranti sono comunque

Roma,12 giugno 2022

