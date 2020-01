(AGENPARL) – lun 27 gennaio 2020 AUTOMOBILISTI UBRIACHI

CAMUGNANO (BO) E CASTEL GUELFO (BO)

DUE PERSONE DENUNCIATE DAI CARABINIERI

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno denunciato due

automobilisti.

E’ successo a Camugnano (BO) e Castel Guelfo (BO), dove un

58enne italiano e un 53enne rumeno sono rimasti coinvolti in incidenti

stradali, accaduti probabilmente a causa delle loro condizioni psicofisiche,

compromesse dall’alcol ingerito prima di mettersi alla guida dei rispettivi

veicoli che sono stati sequestrati, in attesa di essere confiscati.

Il 58enne italiano è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di

Camugnano (BO), subito dopo un incidente stradale non grave, avvenuto

venerdì sera in località Pianacce.

Il 58enne, sottoposto all’alcol test è

risultato positivo con un valore di 2,30 g/l.

Il 53enne rumeno, invece, è stato denunciato dai Carabinieri della Tenenza

di Medicina (BO), per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test, su

richiesta dei militari, intervenuti per rilevare un incidente stradale

grave, avvenuto ieri pomeriggio in via Medesano a Castel Guelfo (BO).

L’uomo, al volante di una Volkswagen Polo, è andato a collidere frontalmente

contro una Ford Fiesta condotta da un 34enne italiano che stava transitando

nella direzione opposta.

L’impatto sarebbe avvenuto perché il 53enne rumeno

ha invaso l’altra corsia di marcia durante una manovra di sorpasso vietata

che ha fatto in prossimità di un incrocio.

I due conducenti, lievemente

feriti, sono stati trasportati dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso

dell’Ospedale di Imola (BO), mentre una 24enne italiana che si trovava a

bordo della Ford Fiesta, seduta sul sedile di fianco al suo convivente (il

34enne alla guida), è stata trasportata d’urgenza e in elicottero al Pronto

Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna e ricoverata in prognosi

riservata.

All.

Foto rilievi incidente stradale Castel Guelfo (BO) – CC Bologna.

LOTTA ALLA DROGA

SAN PIETRO IN CASALE (BO)

50ENNE ITALIANO ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di San Pietro in Casale (BO) hanno arrestato un

50enne italiano per spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ successo davanti a

un bar di San Pietro in Casale (BO), dove una pattuglia dei Carabinieri ha

sorpreso il 50enne che stava vendendo una dose di cocaina a una donna.

Questa, identificata in una 46enne italiana, è stata segnalata alla

Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti.

La

sostanza stupefacente è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti dei

Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando

Provinciale di Bologna che hanno rilevato una percentuale di principio

attivo del 64%.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna,

lo spacciatore, disoccupato e gravato da numerosi precedenti penali e di

polizia specifici, è stato rinchiuso in camera di sicurezza in attesa di

comparire in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto.

In sede di

rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e lo spacciatore è stato

sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia

giudiziaria.

All.

Foto di repertorio – CC Bologna.

