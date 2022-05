(AGENPARL) – gio 05 maggio 2022 In occasione di Montelupo in fiore il Museo della ceramica sarà ad accesso gratuito

Tantissimi appuntamenti nel fine settimana a Montelupo

Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi alle VIE IN ROSA

Un fine settimana all’insegna di fiori, dell’arte e della solidarietà a Montelupo. Vediamo quali sono tutti gli appuntamenti previsti.

Domenica 8 maggio, 9.00 – 19.00, centro cittadino: MONTELUPO IN FIORE

Corso Garibaldi e Piazza della libertà:

Mostra mercato dei fiori e delle piante

Associazione AIRC: tradizionale vendita di azalee per sostenere la ricerca sul cancro

Piazza Salvo D’Acquisto:

Flowers: installazione ad opera dell’artista Serena Tani

Piazza dell’Unione Europea:

km 0 e prodotti tipici: espositori di prodotti tipici legati all’agricoltura e alla filiera corta.

Tutti in sella: sarà presenteun pony e un istruttore per dare la possibilità ai bambini di poter fare un giro nello spazio delimitato della piazza.

Area giochi in legno: la Pro Loco Montelupo propone uno spazio dedicato ai giochi di una volta con laboratori alle ore 10.30, 11.30, 17.00 a cura dell’arch. Dario Boldrini che nel pomeriggio presenterà anche il suo libro “Il giardino planetario”.

Laboratorio dell’erbario: la cooperativa Ichnos organizza due laboratori itineranti alla scoperta del patrimonio delle specie vegetali del territorio con partenza e arrivo in piazza dell’Unione Europea alle ore 10.30 e alle ore 15.30.

Acchiapparifiuti: raccolta di piccoli rifiuti abbandonati nei dintorni della manifestazione ad opera di volontari.

Alia: punto informativoa disposizione dei cittadini ed un laboratorio per i più piccoli.

Buon Cabaret (di All Circo):ore 11.30 spettacolo dell’associazione Spazio Ipotetico.

Agronomi digitali: un gruppo di giovani che sostiene la promozione e la comunicazione di aziende e produttori agricoli. Interventi alle 15.30, 16.30 e 17.20.

La Fornace del Museo in via Giro delle Mura

Inchiostri vegetali:laboratorio a cura dell’artistaGiulia Cantarutti.

In occasione di Montelupo in Fiore è previsto l’ingresso gratuito a coloro che mostrano in biglietteria di avere messo il like sui post dedicati all’iniziativa su FB (@MuseoMontelupo) o su Instagram (@montelupo_ceramic) del Museo della ceramica.

Inoltre segnaliamo altre iniziative che si svolgono in contemporanea a Montelupo.

Largo dei Continenti

Inaugurazione Spazio Ipotetico. Sabato 7 maggio dalle 17.00 alle 19.00 inaugurazione ufficiale, spettacolo e festa e domenica 8 maggio dalle 11.30 laboratori, spettacoli e live painting per l’intera giornata.

La Fornace del Museo in via Giro delle Mura

Associazione Sète: mostra temporanea dell’artista montelupino Alessio Londi.

Dalle 18.00 in poi dj set ed esibizioni in acustica

In centro a Montelupo FiorentinoLa vie in rosa. Insieme per il Centro Donna con camminate ludico motorie, nel verde cittadino, per raccogliere fondi da devolvere alla struttura dell’Ospedale San Giuseppe.

Nel comune di Montelupo il ritrovo è fissato alle 9.45, in Piazza Unione Europea con partenza alla volta della Tinaia.

Iscrizioni e consegna delle T-shirt presso: A casa di Luca, Alte prestazioni Sport, L’angolo dei sapori.

