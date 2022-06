Comunicato stampa – 5 STELLE, IL SENATORE DI NICOLA A RADIO POPOLARE SU IPOTESI DI MOZIONE CONTRO LA LINEA DEL GOVERNO SULL’UCRAINA: “METTEREBBE L’ITALIA IN GRAVISSIMO IMBARAZZO, BASTA COL ‘CASINO ISTITUZIONALE’ CHE METTE IN FIBRILLAZIONE IL PAESE”

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Milano, 17 giugno 2022

5 STELLE, IL SENATORE DI NICOLA A RADIO POPOLARE SU IPOTESI DI MOZIONE CONTRO LA LINEA DEL GOVERNO SULL’UCRAINA: “METTEREBBE L’ITALIA IN GRAVISSIMO IMBARAZZO, BASTA COL ‘CASINO ISTITUZIONALE’ CHE METTE IN FIBRILLAZIONE IL PAESE”

A pochi giorni dall’appuntamento parlamentare in cui si parlerà dell’appoggio italiano all’Ucraina, il senatore 5 stelle Primo Di Nicola dice a Radio Popolare di temere che deputati del partito presentino una mozione contro la linea del governo, in particolare sull’invio delle armi. “Potrebbe contenere frasi o parole non in continuità con gli impegni parlamentari che abbiamo preso a febbraio, e che sostanzialmente potrebbero veder chiedere un disimpegno dell’Italia rispetto alla questione ucraina che tradirebbe gli impegni di febbraio e metterebbe in gravissimo imbarazzo il nostro paese rispetto all’Unione europea e alle altre alleanze internazionali”. Al centro dell’attenzione c’è appunto il tema del sostegno militare, con l’opposizione di Giuseppe Conte a nuovi invii di armi e lo scontro tra l’ex presidente del consiglio e il ministro degli esteri Luigi Di Maio. “La questione delle armi – dice Di Nicola – ormai è diventata solo un pretesto mediatico, perché qui sanno tutti che l’Italia non ha più armi da inviare all’Ucraina, quindi stiamo parlando di nulla. Se sappiamo tutto questo e partiamo da questa amara verità, non c’è bisogno di fare tutto quel movimentismo e direi quel casino istituzionale che sta mettendo in fibrillazione il paese, la stabilità del governo e persino la collocazione internazionale dell’Italia”.

