(AGENPARL) – mer 20 aprile 2022 TEDXJESOLO, TRA GLI SPEAKER ANCHE BRUNELLO CUCINELLI E ARIANNA FONTANA

La città si prepara ad accogliere il grande evento con la presenza di importanti personalità. Il 14 maggio si parlerà del concetto di spazio come nuova normalità

Tutto pronto per il primo TEDxJesolo. L’amministrazione comunale ha presentato questa mattina, insieme al Licensee dell’evento, Andrea Vidotti, il programma dell’importante evento culturale che animerà Jesolo il prossimo 14 maggio. Sul palco dell’Auditorium di Almar Jesolo Resort & Spa si succederanno con i loro interventi 10 speaker di caratura internazionale, portando il proprio contributo intorno al concetto di “spazio” come nuova normalità. TEDxJesolo sarà così l’occasione per affrontare da punti di vista differenti, e con diverse sensibilità, temi quali i criteri di sviluppo del territorio e la dimensione internazionale di Jesolo. La presentazione di oggi è stata l’occasione per svelare i primi tre nomi: Brunello Cucinelli, Arianna Fontana e Paolo Pocobelli.

link a cui poter scaricare il comunicato stampa integrale:

[comunicato in pdf](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=bdd82955c1&e=f2f5ec61ac)

[comunicato in doc](https://jesolo.us16.list-manage.com/track/click?u=3fd9596f6c24f9809a7fce6ae&id=816fcfa9e3&e=f2f5ec61ac)

