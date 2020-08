COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – sab 01 agosto 2020 Rimini, Agenti della Polizia di Stato arrestano a bordo delle ‘’Nibbio’’ una

coppia per furto pluriaggravato in concorso

La Polizia di Stato di Rimini, nella giornata di ieri, ha tratto in arresto una coppia resasi responsabili di

furto pluriaggravato in concorso.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, a bordo delle

‘’Nibbio’’, le unità Operative Motomontate, a seguito della segnalazione di un borseggio appena

consumato all’interno del bus nr. 11, all’altezza del capolinea di Rimini in piazza Cesare Battisti, ai

danni di una turista 76enne originaria della Toscana, giungevano sul luogo interessato, trovando la

richiedente che raccontava di essere stata derubata delle banconote che aveva in borsa (per un totale di

820 euro) da una giovane donna con un bimbo all’interno di un passeggino.

I poliziotti così fermavano immediatamente la circolazione in modo da impedire ai bus di linea di poter

ripartire ed allontanarsi, al fine di poter verificare se nei veicoli vi fosse l’autrice del borseggio ed

impedirne la fuga. Ed infatti, seduta negli ultimi sedili di uno dei bus, vicino al compagno, un 25

riminese, gli agenti trovavano una donna con un bambino che corrispondeva in parte alle descrizioni

date dalla vittima; l’unica discordanza era nel vestito, che era diverso da quello indossato dalla giovane

mamma.

La donna, una 23enne bolognese pluripregiudicata, con precedenti specifici, conosciuta dagli agenti

per le sue numerose attività criminose consumate sugli autobus di linea ai danni di turisti, veniva così

invitata a scendere dal bus, unitamente al bimbo e al proprio compagno (un 25enne anche egli di etnia

rom) e accompagnata negli uffici della Polizia Ferroviaria per l’identificazione.

Durante gli accertamenti, la coppia iniziava ad innervosirsi e palesava molta insofferenza al controllo

di Polizia, pertanto i poliziotti procedevano ad un primo controllo chiedendo alla donna di poter

visionare l’interno della sua borsa. Ciò permetteva di rinvenire il vestito che la signora borseggiata

aveva descritto minuziosamente. A questo punto gli agenti perquisivano anche il compagno della

donna trovando all’interno del suo portafoglio banconote per l’importo di 820 euro, stesso importo e

stesso taglio delle banconote asportate poco prima alla signora.

Gli agenti accompagnavano la coppia in Questura per gli accertamenti del caso; riconosciuta la ragazza

dalla turista, senza ombra di dubbio come autrice del borseggio, i due venivano tratti in arresto per

furto pluriaggravato in concorso, in attesa dell’udienza per direttissima che si celebrerà nella mattinata

odierna.

Dopo aver affidato il minore alla nonna paterna, i poliziotti hanno riconsegnato il denaro alla turista

derubata.

1

🔊 Listen to this