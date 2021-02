COMUNICATO STAMPA.

(AGENPARL) – mar 02 febbraio 2021 Compagnia di Nuoro:

Deferimento per maltrattamenti in famiglia.

I Carabinieri della Stazione di Nuoro hanno denunciato in stato di libertà un nuorese per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo da tempo vessava con comportamenti minacciosi la coniuge, arrivando a minacciarla di morte. I militari hanno dato immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria per l’attivazione del Codice Rosso. La donna è stata trasferita dalla casa coniugale.

Compagnia di Ottana:

Deferimento per sostituzione di persona, falsa attestazione e circolazione con patente sospesa.

Nella serata del 27.01.2021, i Carabinieri della Stazione CC di Orani deferivano in stato di libertà per i reati di cui sopra M. G., cl. ’96, censurato, in quanto era stato sottoposto ad un controllo su pubblica via e sorpreso senza patente di guida al seguito. L’uomo, inoltre, aveva dichiarato generalità false spacciandosi per un parente, peraltro già noto ai militari. Ulteriori accertamenti consentivano di apprendere che era gravato da un decreto prefettizio di sospensione della patente di guida.

Compagnia di Lanusei:

Segnalazione per uso personale di sostanza stupefacente

I Carabinieri della Stazione di Talana, nell’ambito dei servizi predisposti volti alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti, durante un posto di controllo sottoponevano un giovane di Ilbono a perquisizione personale, all’esito della quale venivano rinvenuti 5 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Nonostante la modica quantità i militari dell’Arma pongono particolare attenzione allo scopo di prevenire anche pericoli per la circolazione stradale pertanto al giovane veniva ritirata anche la patente di guida.

Compagnia di Siniscola:

Deferimento per violazione delle norme disciplinanti l’attività venatoria

Il 31Gennaio, i Carabinieri della stazione di Torpè (Nu) hanno denunciato in stato di libertà C.L., torpeino cl.2001, nel corso di un regolare controllo veniva trovato in possesso di 1 carabina ad aria compressa, 2 confezioni di munizionamento a pallini ed una sacca di cuoio contenente nr. 3 volatili morti, di cui nr. 2 colombi ed una tortora. L’Uomo era privo di qualsiasi autorizzazione per l’attività venatoria.

Compagnia di Isili:

Sanzione amministrativa per inosservanza misure di contenimento da contagio da Covid-19

Durante la notte del 28 gennaio, i Carabinieri della Stazione di Nurri, ambito attività di vigilanza e controllo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, hanno sorpreso 3 persone transitare per le vie dell’abitato a bordo di un’autovettura. Accertata l’assenza di comprovanti esigenze primarie che potessero giustificare la violazione dell’obbligo di permanere in abitazione tra le 22.00 e le 05.00, ai contravventori è stata inflitta sanzione amministrativa pecuniaria.