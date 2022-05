(AGENPARL) – ven 13 maggio 2022 Sindacato di Polizia Penitenziaria

Segreteria Generale

www.sindacatospp.it

DI GIACOMO (S.PP.)

SISTEMA CARCERARIO ITALIANO FA IMPALLIDIRE QUELLI

SUDAMERICANI

“In meno di quattro mesi e mezzo nelle carceri italiane ci sono

stati 23 suicidi (su 50 decessi

in totale) poco meno del 50% di quelli registrati in tutto il 2021, almeno un centinaio di

aggressioni al personale penitenziario, una trentina di eventi incendiari di celle, una dozzina

di tentativi di rivolte, innumerevoli

stupri e atti di violenza sessuale quasi tutti non

denunciati: numeri che messi insieme fanno impallidire persino i sistemi carcerari dei Paesi

sudamericani”. A sostenerlo è

il segretario generale del S.PP.

Sindacato Polizia

Penitenziaria

Aldo Di Giac

omo per il quale

“per chi conosce questi numeri e si misura

quotidianamente con questi eventi non provoca alcuno stupore la collocazione del sistema

penitenziario italiano tra i peggiori d’Europa e non solo per il tasso di affollamento che in

alcuni istit

uti è superiore al 150%. A tutto questo va aggiunto l’alto numero di detenuti con

problemi psichiatrici autori di aggressioni o atti di autolesionismo come l’alto numero di

tossicodipendenti (

uno su quattro) per avere un quadro

considerata una sorta di “discarica sociale”.

Ma il filo conduttore di gran parte degli eventi violenti

aggiunge Di Giacomo

l’impunità di cui può godere il detenuto che commette reati in carcere e sa di farla franca.

Persino i gravissimi atti di riv

olte avvenute nel 2020 con agenti e personale preso in

ostaggio, devastazioni e giornate di “autogestione” attendono di essere ancora perseguiti.

Siamo alla prova provata che la politica ha buttato la spugna e preferisce chiudere gli occhi

salvo ricorrere

a qualche presa di posizione formale di fronte ad episodi eclatanti. Persino i

indignazione, mentre o

gni anno vengono spesi circa 3 miliardi

e mezzo di euro per il

nzionamento delle carceri, con la nota carenza di organici e poche figure di educatori e

mediatori”.