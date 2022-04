(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 [Regione Emilia-Romagna]

Ucraina. Oltre 20.843 i profughi arrivati in Emilia-Romagna. Il punto della situazione con i dati delle Prefetture

Dalle Asl rilasciati più di 17.600 codici STP che consentono di prestare assistenza sanitaria agli stranieri privi di permesso di soggiorno

Bologna – Alle 17 di oggi pomeriggio, secondo i dati delle Prefetture, sono 20.843 i profughi arrivati in Emilia-Romagna dall’Ucraina, di cui 1513 ospitati nella rete dei Centri di accoglienza straordinaria (Cas).

Gli arrivi e l’accoglienza, per provincia

Nell’area metropolitana di Bologna, risultano arrivate 3.528 persone di cui 297 ospiti nella rete Cas. Per quanto riguarda gli altri territori regionali: a Ferrara risultano arrivate 1.892 persone di cui 116 ospiti nella rete Cas; a Forlì-Cesena risultano arrivate 1.539 persone, di cui 33 ospiti nella rete Cas; a Modena risultano arrivate 2.738 persone di cui 81 ospiti nella rete Cas; a Parma risultano arrivate 1.286 persone di cui 22 ospiti nella rete Cas; a Piacenza risultano arrivate 1.402 persone di cui 29 ospiti nella rete Cas; a Ravenna risultano arrivate 1.447 persone di cui 249 ospiti nella rete Cas; a Reggio Emilia risultano arrivate 2.948 persone di cui 322 gli ospiti nella rete Cas; a Rimini risultano arrivate 4.063 persone di cui 364 ospiti nella rete Cas.

Informazioni sul web, anche in ucraino

Sul sito della Regione, la sezione con tutte le informazioni e la documentazione per l’accoglienza e l’assistenza sanitaria dei profughi, tradotta anche in lingua ucraina. Lo stesso i documenti richiesti (https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/ucraina).

Sanità

Informazioni in lingua sono anche presenti anche su tutti i siti web delle Aziende Usl.

A oggi, in Emilia-Romagna sono stati rilasciati 17.658 codici STP (Straniero temporaneamente presente), che consentono l’erogazione dell’assistenza sanitaria nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno.

La raccolta fondi

Per tutte le informazioni sulle donazioni https://www.regione.emilia-romagna.it/ucraina .

