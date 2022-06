Comunicato Regione: Il cordoglio della Regione Emilia-Romagna per la scomparsa dell’ex presidente Antonio La Forgia. Bonaccini: “Se ne va per sempre un riformista coraggioso e un uomo mai sopra le righe, forte della sua forza di pensiero. Fra i protagonisti della costruzione di un’Emilia-Romagna dalle solide fondamenta sociali e capace di guardare avanti”

(AGENPARL) – ven 10 giugno 2022 [Regione Emilia-Romagna]

Il cordoglio della Regione Emilia-Romagna per la scomparsa dell’ex presidente Antonio La Forgia. Bonaccini: “Se ne va per sempre un riformista coraggioso e un uomo mai sopra le righe, forte della sua forza di pensiero. Fra i protagonisti della costruzione di un’Emilia-Romagna dalle solide fondamenta sociali e capace di guardare avanti”

Alla guida dell’Emilia-Romagna dal 1996 al 1999, quindi presidente dell’Assemblea legislativa e deputato della Repubblica

Bologna – “Se ne va per sempre un uomo di grande cultura, mai sopra le righe, forte della sua forza di pensiero. Un politico in grado di intravvedere prima il futuro e tracciare la strada di un riformismo che guardasse in primo luogo al rinnovamento delle istituzioni e del Paese. Senza dubbio uno dei protagonisti della costruzione di un’Emilia-Romagna regione dalle solide fondamenta sociali e capace di guardare avanti, alla pari delle aree più all’avanguardia in Europa e nel mondo”.

Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ricorda Antonio La Forgia, presidente della Regione Emilia-Romagna dal 1996 al 1999, poi presidente dell’Assemblea legislativa regionale dal 2000 al 2005 e successivamente deputato della Repubblica. Nato a Forlì nel 1944, laureato in Fisica, La Forgia è venuto a mancare dopo una lunga malattia.

“Un pensatore coraggioso, ma anche un amministratore capace e lungimirante. Lo ricordo- prosegue Bonaccini- per l’eleganza, la schiettezza e l’intelligenza con cui affermava le proprie idee, anche quando le sue parole e le sue posizioni erano dense di contenuto e di sfida politica. Nelle sue lucide analisi, le argomentazioni non lasciavano spazio a reticenze. La sua capacità di critica e di interpretare una sinistra e una politica riformiste, sempre attente a nuove soluzioni e mai propense a guardare al passato, lo rendono uno dei maggiori esponenti del campo progressista e del centrosinistra, in Emilia-Romagna e nel Paese”.

“Alla moglie, ai figli e a tutti i suoi cari- conclude Bonaccini- esprimo profonda vicinanza e le più sentite condoglianze a nome mio personale, della Giunta regionale, della Regione tutta e dell’intera comunità emiliano-romagnola, che ha avuto modo di apprezzarlo e stimarlo in ogni ruolo ricoperto, al servizio delle persone e delle istituzioni”.

