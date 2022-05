(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 [Regione Emilia-Romagna]

Data 28/05/2022

Decennale sisma. Alla vigilia del ricordo della seconda devastante scossa, il presidente Bonaccini a diverse iniziative nel territorio

Nel modenese, a San Prospero visita al nuovo stabilimento Torex e inaugurazione della Casa del Volontario. Poi a Soliera incontro rievocativo dell’estate 2012. Infine, a Concordia sulla Secchia taglio del nastro per la nuova palestra che va a completare il locale Polo scolastico

Bologna – Alla vigilia del decimo anniversario della seconda forte scossa del sisma, il 29 maggio 2012, diverse le iniziative all’insegna del ricordo e della ricostruzione.

Sul sito https://decennalesisma2012.it/ nella sezione eventi si possono consultare i principali appuntamenti sul territorio.

Oggi, sabato 28 maggio, alle ore 10 nell’area della ‘Cappelletta del Duca’, tra San Prospero e Villafranca, nel modenese, l’inaugurazione – col presidente della Regione, Stefano Bonaccini – del nuovo stabilimento Torex Spa, che fa parte di Wamgroup, azienda specializzata in sviluppo e produzione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione. L’azienda, danneggiata dopo le scosse, delocalizzò temporaneamente la produzione.

A seguire, sempre a San Prospero, l’inaugurazione della ‘Casa del Volontario’: taglio del nastro per la nuova sede della Protezione civile e della Croce blu, realizzata con le donazioni: quest’ultima trasloca dall’ex Centro giovani, messo a disposizione dall’amministrazione comunale dopo i danni alla sede causati dal sisma.

A fine mattinata, invece, Soliera un momento di riflessione, oltre che di ricordo, che coinvolge i protagonisti dei giorni del sisma 2012: volontari, tecnici, amministratori e cittadini, con il presidente Bonaccini, il sindaco Roberto Solomita e il primo cittadino di allora, Giuseppe Schena. Presente anche il sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, Davide Baruffi.

Un incontro pubblico al Cinema Teatro Italia per rievocare l’estate 2012, dalla gestione dell’emergenza e alle successive fasi d’avvio della ricostruzione. Evento aperto dalle letture di Francesco Rossetti di alcuni brani tratti da “Il 20 e il 29 maggio. Io c’ero”, un libro di Azzurro Manicardi, a cura del Centro studi storici solieresi. A seguire la proiezione di estratti del film-documentario di Federico Baracchi e Roberto Zampa “La città della scuola”, realizzato dagli studenti delle scuole medie Sassi nell’anno seguente il terremoto. Il docufilm racconta, dal punto di vista degli alunni, la paura, le vacanze prolungate e il trasferimento in un nuovo edificio scolastico costruito a tempo di record.

Nel pomeriggio, alle ore 15, Bonaccini partecipa al varo, dopo la demolizione e la ricostruzione, della palestra scolastica di Concordia sulla Secchia che va completare il nuovo polo scolastico: per scuola primaria e la palestra c’è stato il contributo regionale di 2,4 milioni di euro, fondi della gestione commissariale della ricostruzione.

La nuova palestra è posizionata dove sorgevano la scuola secondaria di primo grado Zanoni e la relativa palestra scolastica, danneggiate irreparabilmente dal sisma.

Mentre la scuola è stata realizzata in un alto luogo, la palestra è stata ricostruita nella zona originaria realizzando pertanto un unicum con il Centro sportivo comunale. Punto focale del progetto è la promozione dell’integrazione di ragazzi con disabilità intellettiva e motoria: seguite le linee guida per la progettazione degli spazi sportivi per diversamente abili indicate dal Cip (Comitato italiano paraolimpico) e alla Fipfa (Fédération internationale de powerchair football) e omologato dal Coni. Una vera e propria piattaforma multisport che consente la simultanea utilizzazione degli spazi, sia interni che esterni, da più soggetti e gruppi sportivi, oltre che dagli studenti.

Al mattino, invece, l’assessore regionale Paolo Calvano ha partecipato a Vigarano Mainarda, nel ferrarese, alla celebrazione del decimo anniversario del sisma 2012 al Centro Operativo Comunale, sede anche dell’Associazione Protezione Civile Vigarano – ODV, i n via Ariosto 26, dove è stata inoltre allestita una mostra fotografica a tema.

Domani, 29 maggio, il presidente Bonaccini sarà a Cento (Fe), Pieve di Cento e Crevalcore (Bo).

