(AGENPARL) – mar 19 aprile 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

Comunicato Stampa 545 / 190422

“Andàm a Vegg”

La 38esima puntata domenica 24 aprile al Pala AVF

Domenica 24 aprile alle ore 20.30, a Fiorano Modenese, presso la tensostruttura del Pala AVF in Piazza Menotti avremo la 38esima puntata di Andàm a Vegg, intitolata “La libertà è una conquista da difendere ogni giorno. Buon 25 aprile!”. Una serata di ricordi e intrattenimento, tutta dedicata alla ricorrenza della Giornata della Liberazione dal Nazi-fascismo, in compagnia degli storici organizzatori della manifestazione.

Si tratta di un appuntamento dedito alla sensibilizzazione e alla memoria di uno dei momenti fondamentali della nostra storia. “La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quanto comincia a mancare” dice Luigi Giuliani, uno dei promotori dell’evento. Ad accompagnare i ricordi e le narrazioni di Giuliana Cuoghi, Alberto Venturi, Donato Gualmini e tanti altri saranno le musiche della banda Flos Frugi di Fiorano e del musicista Davide Turci.

L’ingresso è gratuito, in rispetto delle norme anti contagio.

Fiorano Modenese, 19 aprile 2022

