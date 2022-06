(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Fioranolimpica arriva al termine!

Tutti gli appuntamenti da giovedì 9 a domenica 12 giugno

Dopo il grande successo dei giorni scorsi, e la partecipatissima inaugurazione del Palasport “Antonio Maglio, proseguono le iniziative di FIORANOLIMPICA, che si concluderanno domenica 12 giugno. Tanti eventi sportivi per grandi e piccoli, per appassionati o semplici cittadini incuriositi. Ecco cosa ci aspetta!

Domani, giovedì 9 giugno avremo “Tutti ai Treppi, a giocare alla Ruzzola” con gli amministratori del Comune fioranese: appuntamento alle ore 15.00 in via della Chimica 1 con gli amici dell’Associazione Pedalpino. Alle 17.00 invece Torneo di calcio cat. 2007 presso il centro parrocchiale di Spezzano, a cura di G.S. Spezzanese. Mentre alle 17.30 Torneo di volley under 13 in Piazza Menotti.

Venerdì 10 giugno previsto alle 17.00 il Torneo di Calcio cat. 2006 sempre al centro parrocchiale di Spezzano. Alle 18.00 invece esibizione di Karate, da parte di A.S.D. Gichin Funakoshi in Piazza Falcone e Borsellino. In ultimo, alle 20.00 vi aspettiamo alla Finale volley in centro.

Sabato 11 giugno alle 9.00, Torneo maschile di Padel organizzato da S.S.D. Viaemilia Padel Academy: i campi sono situati in Via Ghiarola Vecchia, 49. In centro invece avremo “Tennis per tutti” dalle ore 15.00 a cui seguirà l’esibizione di ginnastica artistica e ritmica “Carramba che sorpresa!” alle 18.00, a cura di GS Libertas.

Domenica 12 giugno, per finire, ci sarà l’inaugurazione del nuovo Campo da Calcio “M. Iseppi” di Ubersetto. Ritrovo alle ore 9.00 e taglio del nastro previsto per le 12.00, in compagnia di Sindaco e autorità. A seguire giochi per bambini, torneo di calcio femminile e cena finale.

