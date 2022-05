(AGENPARL) – mer 25 maggio 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Ufficio Stampa

Comunicato Stampa 584 / 250522

“Al dolce fresco delle siepi”

Concerto/conversazione in omaggio a Lucio Dalla

Sabato 28 maggio alle ore 21.00, in Piazza Ciro Menotti, andrà in scena “Al dolce fresco delle siepi”, un concerto/conversazione con Lucio Dalla, sotto un cielo di tutte le stelle. Da un’idea di Lalo Cibelli; un viaggio nel mondo dell’artista bolognese attraverso lo sguardo di un talento da lui scoperto.

Lalo Cibelli è un artista poliedrico. Cantante, attore, musical-performer. Ha colaborato con Pavarotti, i Nomadi, Ron oltreché con lo stesso Lucio, di cui era grande amico. Ha partecipato poi a successi come “La Divina Commedia” di Frisina o “Il Grande Dittatore” di Venturiello Mariani.

L’evento, organizzato dal Comitato ‘Fiorano in Festa’ in collaborazione col Comune. è a ingresso gratuito.

Fiorano Modenese, 25 maggio 2022

🔊 Listen to this