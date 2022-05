(AGENPARL) – mer 18 maggio 2022 COMUNE DI FIORANO MODENESE

Musica e teatro al Circolo Nuraghe

Doppio evento lungo il prossimo weekend

Doppio evento al Circolo Nuraghe il prossimo weekend. Sabato 21 maggio alle ore 20.45 la compagnia teatrale Dritto e Rovescio con Beppe Cau e Aurelio Pittalis presentano lo spettacolo “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello.

Domenica 22 maggio alle ore 21.00, invece, è previsto un concerto realizzato da Mauro Palmas (liuto, mandola e mandoloncello), il quale incontra l’architettura muscale elettronica progettata da Francesco Medda Arrogalla, a rievocazione del meigama. In caso di maltempo il concerto si terrà non presso il giardino di Villa Cuoghi, ma al Teatro Astoria.

Entrambi gli eventi – organizzati in collaborazione con il Circolo Culturale Nuraghe Pinuccio Sciola APS – sono a ingresso gratuito.Fiorano Modenese, 18 maggio 2022

