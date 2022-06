COMUNICATO ALFONSI ASSOCIAZIONE CITTA’ DELL’OLIO

(AGENPARL) – ven 24 giugno 2022 ASSOCIAZIONE CITTA’ DELL’OLIO, ALFONSI: GRAZIE PER SCELTA ROMA

“Ringrazio l’Associazione Nazionale Città dell’Olio per aver scelto Roma quale sede dei lavori della 54ma edizione dell’Assemblea Nazionale. In questi primi mesi di nostra adesione abbiamo già svolto un grande lavoro per la nostra città, anche di programmazione per il futuro.

Un lavoro che oggi vede anche un importante riconoscimento per Alfredo d’Antimi, coordinatore del Lazio, nominato Vicepresidente Nazionale al quale va il mio augurio di buon lavoro per questo meritato incarico.

Le proposte del Presidente Sonnessa, relative alla promozione della carta degli olii per i ristoranti e dei percorsi di formazione per diffondere la conoscenza delle qualità nutritive e di gusto del nostro olio Evo, che da oggi può avvalersi del regolamento d’uso del Marchio Collettivo, avranno il nostro convinto sostegno”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale

