(AGENPARL) – mer 13 aprile 2022 NEWSLETTER COMUNALE

La Biblioteca e la Commissione Biblioteca organizzano:

Martedì 19 aprile alle 10.30 in biblioteca – Animali fantastici e come crearli

Laboratorio artistico per bambini dai 7 anni. Massimo 10 partecipanti.

Mercoledì 20 aprile alle ore 16.30 in biblioteca – Giochi di colori!

Lettura e laboratorio per mamme e bambini da 1 a 3 anni. A cura di Sara Miori. Massimo 8 partecipanti.

Corso base di maglia con uncinetto e ferri con il metodo nordico- Per principianti

Il corso è composto da tre serate: Giovedì 21 aprile, Giovedì 28 aprile e Giovedì 5 maggio

e si terrà in biblioteca dalle ore 20.30 alle ore 22.00. E’ necessario portare la propria lana e i propri ferri.

Giovedì 21 aprile alle 16, 30 in biblioteca – A caccia di storie!

Letture per bambini dai 3 anni. Massimo 8 partecipanti.

Comune di Offanengo

Piazza Sen. Patrini 13, 26010 Offanengo

Disiscriviti da questa newsletter [Clicca qui](https://www.comune.offanengo.cr.it/newsletter/confirm/remove/42d471591c91t54)

[Comune di Offanengo Newsletter](https://www.comune.offanengo.cr.it/newsletter/comune-offanengo-newsletter)

[Disiscriviti da questa newsletter](https://www.comune.offanengo.cr.it/newsletter/confirm/remove/42d471591c91t54)

🔊 Listen to this