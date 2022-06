(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 “Ringrazio il presidente Carrà e l’ordine dei commercialisti per la disponibilità alla collaborazione. Dal confronto, continuo, emergono sempre nuove proposte da concretizzare in diversi ambiti e settori. Continuerà il lavoro comune per dare corso ai progetti”, ha detto Fabbri. Ringraziamenti sono arrivati anche da Carrà: “L’ordine – ha detto – è un patrimonio di professionalità al servizio della città, siamo pronti a fare la nostra parte, ancor più in un momento decisivo come quello attuale, in cui è in corso la partita del rilancio dopo anni difficili, per il bene di Ferrara e per la costruzione del futuro”.

Nel dettaglio, il meccanismo anti-debiti darebbe ulteriore corso a un’intesa già in essere, il primo cittadino ha dato la propria disponibilità a provvedere alla realizzazione di un fondo per aiutare – tramite l’assessorato alle Politiche sociali – le persone sovra-indebitate, per il tramite dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori della crisi. Da parte dell’ordine – come confermato dal presidente Carrà – è inoltre emersa la possibilità di selezionare figure professionali interne all’ordine per la collaborazione alla redazione dei progetti da candidare ai finanziamenti europei nell’ambito del piano per la ripresa post-pandemica NextGenerationEU e la divulgazione delle opportunità relative all’Art Bonus per i nuovi progetti in corso relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale di Ferrara.

🔊 Listen to this