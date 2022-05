(AGENPARL) – sab 21 maggio 2022 Comunali, Lega: presentata lista per Di Capua sindaco Sabaudia

Roma, 21 Mag – E’ stata presentata questa mattina la lista della Lega per la candidatura a sindaco di Sabaudia, Enzo Di Capua, sostenuto anche da Fratelli d’Italia e Sabaudia futura.

Presenti il deputato Claudio Durigon, coordinatore regionale della Lega, il senatore Gianfranco Rufa, commissario provinciale della Lega Latina, l’eurodeputato del Carroccio Matteo Adinolfi e Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.

Lo comunica la Lega, in una nota.

”C’è tanto entusiasmo per Enzo Di Capua, già uomo simbolo dello sport italiano e delle fiamme gialle.

Certamente saremo protagonisti nella competizione elettorale con un chiaro obiettivo: la rinascita di Sabaudia”, commenta Durigon.

Addetto stampa di Angelo Tripodi

Capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio

Giuseppe Sarra

🔊 Listen to this