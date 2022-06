(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Comunali: Battilocchio (FI), A Guidonia possiamo vincere e ripartire

“A Guidonia dopo tanti problemi avuti in passato, possiamo vincere e ripartire con una squadra bellissima. Questa città ha una storia importante, fatta di grandi realizzazioni, di grandi traguardi ma soprattutto ha una grandissima voglia di futuro. Noi siamo riusciti nel tavolo provinciale ad avere la candidatura di un sindaco unitario della coalizione di centrodestra e abbiamo proposto un candidato di grandissima qualità che sta riunendo le forze migliori presenti a Guidonia dopo questo nulla cosmico che ha caratterizzato l’amministrazione uscente. Dovremo lavorare tanto, perché troveremo davvero le macerie di una amministrazione che non mancherà a nessuno. E’ un progetto di buon governo che noi stiamo lanciando per tutte le città d’Italia. L’amministrazione comunale ha bisogno di avere un supporto istituzionale che noi sapremo garantire come Forza Italia” Lo dichiara Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, intervenendo al tavolo provinciale “Il nostro impegno per il territorio” organizzato per sostenere il candidato sindaco di Guidonia Montecelio, Alfonso Masini a cui hanno preso parte il presidente dei dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli e il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna.

