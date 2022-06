(AGENPARL) – Roma, 03 giugno 2022 – Questa settimana l’ UE fissa le sanzioni russe più dure, mirando al petrolio e alle assicurazioni , ma slittano a causa del veto dell’Ungheria di Victor Orbàn.

L’Unione Europea è pronta a imporre le sue sanzioni (sesto pacchetto) più severe alla Russia, vietando le importazioni del suo petrolio e impedendo agli assicuratori di coprire i suoi carichi di greggio, affermano funzionari e diplomatici, mentre l’Occidente cerca di privare Mosca dei contanti di cui ha bisogno per finanziare la guerra Ucraina e mantenere in funzione la sua economia.

Le sanzioni, che dovrebbero essere completate nei prossimi giorni, sono più dure del previsto. Il divieto agli assicuratori riguarderà le petroliere che trasportano petrolio russo in qualsiasi parte del mondo. Queste sanzioni potrebbero minare gli sforzi della Russia per vendere il proprio petrolio in Asia. Le compagnie europee assicurano la maggior parte del commercio mondiale di petrolio.

Nonostante l’imminente varo delle sanzioni dell’UE i russi rimangono sempre un passo in avanti. Vediamo in dettaglio.

Ma perché queste sanzioni funzioneranno meglio di qualsiasi altra serie di sanzioni. Trasportatori e raffinatori sono stati molto abili finora nel nascondere l’origine del petrolio russo.

Il Wall Street Journal spiega che i produttori di petrolio russi restano un passo avanti alle sanzioni.

Sulla scia dell’invasione dell’Ucraina e delle sanzioni degli Stati Uniti e dell’Unione Europea, i commercianti stanno lavorando per oscurare le origini del petrolio russo per mantenerlo in circolazione. Il petrolio viene nascosto in prodotti raffinati miscelati come benzina, diesel e prodotti chimici.

Il petrolio viene anche trasferito tra navi in mare, una pagina del playbook utilizzata per acquistare e vendere petrolio iraniano e venezuelano sanzionato. Secondo le compagnie di navigazione, i trasferimenti stanno avvenendo nel Mediterraneo, al largo delle coste dell’Africa occidentale e del Mar Nero, con il petrolio diretto verso la Cina, l’India e l’Europa occidentale.

Nel complesso, le esportazioni di petrolio russe sono cresciute ad aprile, dopo essere diminuite a marzo quando sono entrate in vigore le prime sanzioni occidentali, ha affermato l’Agenzia internazionale per l’energia. Le esportazioni di petrolio della Russia sono aumentate di 620.000 barili, raggiungendo 8,1 milioni di barili al giorno, vicino ai livelli prebellici, con l’incremento maggiore che è andato all’India.

L’India è emersa come un hub chiave per i flussi petroliferi russi. Le importazioni del paese sono salite alle stelle a 800.000 barili al giorno dall’inizio della guerra, rispetto ai 30.000 barili al giorno prima, secondo la società di dati sui mercati delle materie prime Kpler .

Una raffineria di proprietà del colosso energetico indiano Reliance Industries Ltd. ha acquistato a maggio una quantità di greggio russo sette volte superiore rispetto ai livelli prebellici, rappresentando un quinto della sua assunzione totale, sempre secondo Kpler.

Reliance ha noleggiato una petroliera per trasportare un carico di alchilato, un componente della benzina, in partenza dal vicino porto di Sikka il 21 aprile senza una destinazione pianificata. Tre giorni dopo, ha aggiornato i suoi record con un porto statunitense ed è salpata, scaricando il suo carico il 22 maggio a New York.

«Quello che probabilmente è successo è che Reliance ha assunto un carico scontato di greggio russo, lo ha raffinato e poi ha venduto il prodotto sul mercato a breve termine dove ha trovato un acquirente negli Stati Uniti », ha affermato Lauri Myllyvirta, analista principale del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

L’organizzazione sta monitorando le esportazioni russe di combustibili fossili e il loro ruolo nel finanziamento della guerra in Ucraina. «Sembra che ci sia un commercio in cui il greggio russo viene raffinato in India e poi parte di esso viene venduto negli Stati Uniti».

Per evitare ingenti costi assicurativi, le navi disattivano i loro sistemi GPS per oscurarsi, quindi trasferiscono il petrolio a grandi mega petroliere come la Lauren II, una gigantesca portaerei cinese che può contenere circa 2 milioni di barili di petrolio.

Finché l’India e la Cina saranno disposte a bypassare le sanzioni, il petrolio passerà. Tuttavia, questi costi aggiuntivi incidono sui prezzi a livello globale.

Più navi vengono utilizzate per trasportare petrolio dalla Russia all’India e alla Cina invece della Russia nell’UE. A sua volta, l’UE riceve petrolio dall’Arabia Saudita invece che dalla Russia.

Le sanzioni fanno salire il prezzo così tanto che la Russia sta ottenendo più soldi anche se la Russia deve scontare notevolmente il suo prezzo per trovare acquirenti.

Una situazione ‘comica’ che solo i politici potevano inventare, visto che il prezzo del greggio sale mentre l’UE raddoppia stupidamente sulle sanzioni.

Voci insistenti affermano che l’Arabia Saudita stia pensando di non contare il petrolio russo come parte degli obiettivi di produzione dell’OPEC. Ciò consentirebbe agli stati arabi di pompare di più. Ma sono solo voci diffuse ad arte che sono state smentite.

L’alleanza OPEC+ è solida, con un forte livello di cooperazione al suo interno, secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero degli Esteri russo a seguito di un incontro tra il ministro degli Esteri Sergey Lavrov e il suo omologo saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud.

«Hanno notato l’effetto stabilizzante che la stretta cooperazione tra Russia e Arabia Saudita ha sui mercati mondiali degli idrocarburi in questo settore strategicamente importante», si legge nella nota .

La notizia arriva sulla scia di un rapporto del Wall Street Journal secondo cui alcuni membri dell’OPEC stanno considerando di escludere la Russia dal cartello esteso poiché le sanzioni occidentali pesano sulla sua produzione.

Secondo il rapporto, escludere la Russia dall’accordo di aumento della produzione di petrolio consentirebbe ad altri produttori come Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti di aumentare la propria produzione in modo più significativo, in linea con le richieste avanzate da Stati Uniti ed Europa, nonché dall’International Energy Agenzia più di recente.

Vale la pena notare che l’Arabia Saudita e gli stessi Emirati Arabi Uniti hanno ripetutamente segnalato di non avere piani per aumentare la produzione di greggio oltre le loro quote di produzione nell’ambito dell’accordo OPEC+. Resta da vedere come un cambiamento nella partecipazione della Russia all’accordo possa cambiare la situazione attuale. L’Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti sono i membri dell’OPEC+ con la capacità di produzione inutilizzata più consistente.

L’assurdità – meglio la stupidità – di questa situazione è veramente sbalorditiva.

Il desiderio di “fare qualcosa” per aiutare l’Ucraina è così potente dal punto di vista politico che i politici stanno inavvertitamente aiutando la Russia.

Il risultato è chiaro e sotto gli occhi di tutti: il petrolio passa, solo a prezzi più alti per tutti i soggetti coinvolti. E il prezzo alla poma per gli italiani ormai si aggira attorno ai 2 euro al litro.

E mettetevi l’anima in pace perché questo gioco dell’Oca inflazionistico continuerà fino a quando gli aumenti dei tassi delle Banche centrali non saranno sufficienti a contrastare l’attuale stupidità politica.

Tutto chiaro? Allora quale è la morale della favola?

Forse si tratta di una favola, ma questa è completamente incasinata…