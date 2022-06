Com. stampa n. 303 (Playground Settempedano, oggi la chiusura dell’evento a canestro con l’assegnazione del primio memorial Giacomo Bonci e raccolta fondi) + foto

(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 Città di

Città di

www.comune.sanseverinomarche.mc.it

COMUNICATO STAMPA N. 303 25 GIUGNO 2022

PLAYGROUND SETTEMPEDANO, OGGI LA CHIUSURA DELL’EVENTO SPORTIVO A

CANESTRO. IN SERATA IL PRIMO MEMORIAL GIACOMO BONCI E RACCOLTA FONDI

Si chiude oggi (sabato 25 giugno) la sfida a canestro, tre contro tre, “Playground

Settempedano” promossa dalla Società Amatori Basket con il patrocinio del Comune

di San Severino Marche e della Fip Marche.

La palestra dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi” ospita il ritorno

dell’appuntamento sospeso, nelle due edizioni precedenti, causa Covid.

L’organizzazione, come sempre, è stata affidata a Giorgio Severini e Giacomo

Vignati.

Alle ore 16 ci sarà la festa del minibasket. A seguire torneranno le gare dei gironi di

ripescaggio. Alle ore 20.30 Jake Jam primo Memorial Giacomo Bonci. Gli amici del

giovane settempedano prematuramente scomparso daranno vita a una raccolta fondi

(https://gofund.me/59d22517) per sostenere, con una donazione, “Tutti per

l’Emmanuel”, associazione di volontariato che si prende cura dei bambini con

disabilità.

Alle 22.30 appuntamento con le finali del Playground Settempedano e premiazioni.

