AMMINISTRATIVE: BOCCIA, DESTRA VOTO’ CONTRO PNRR E ORA LO DANNEGGIA. PD GARANTISCE RISPETTO IMPEGNI E RUOLO ITALIA IN UE

“Il Partito Democratico garantisce il rispetto degli impegni e il ruolo di primo piano del nostro Paese in Europa. La destra italiana è la stessa destra che nel 2020 votò contro il PNRR. Noi, invece, crediamo fortemente negli investimenti dei prossimi 5 anni ed è il motivo per cui chiediamo il voto per coalizioni unite che credono in una società più giusta che viene fuori grazie al PNRR. Voluto, negoziato e votato dal centrosinistra. La destra allora votò contro il Recovery e ora cerca di andare all’arrembaggio delle risorse provando a smontare le finalità reali. Per noi i sindaci sono la prima linea, i principali soggetti attuatori e vanno tutelati dall’arroganza di alcuni ministeri e rafforzati nelle loro funzioni”. Così Francesco Boccia, deputato PD e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a Bitonto ad un’iniziativa elettorale in sostegno del candidato sindaco Francesco Paolo Ricci.

