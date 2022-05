(AGENPARL) – gio 26 maggio 2022 10.00 |



COLAZIONE

ALL’ITALIANA

Paolo Bonsignore



CUPPING: ALLA

SCOPERTA DI

SENTORI E AROMI

DELLE ORIGINI

DEL CAFFÈ

Fosca Vezzulli

Arabica Q Grader

Powered by



DAL LATTE AL

MORSO, LA

GRANDIOSA

SEMPLICITÀ DELLA

BUFALA CAMPANA

Alessandro Garofalo

responsabile Ricerca e Sviluppo Consorzio

Tutela

Mozzarella

di Bufala Campana DOP

Powered by

CONSORZIO TUTELA

MOZZARELLA BUFALA

CAMPANA DOP

16.00 |



SAPERI DEL SUD,

SAPORI DEL NORD:

ALLA SCOPERTA

DEL PROVOLONE

VALPADANA DOP

Valentina Bergamin

miglior assaggiatrice 2019 e membro

Guilde Internationale des Fromagers

Mauro Capelloni

maestro assaggiatore Onaf e membro

Guilde Internationale des Fromagers

Powered by

CHOOSE YOUR TASTE,

18.00 |



9 LUPPOLI AMERICAN

IPA E 9 LUPPOLI

BELGIAN BLANCHE

Michela Cimatoribus

10.00 |



COLAZIONE NATURAL

11.00 |



FACCIAMO LA

VERTICALE CON

IL PARMIGIANO

REGGIANO

Simone Ficarelli

esperto assaggiatore del Consorzio del

Parmigiano Reggiano

Powered by

CONSORZIO

PARMIGIANO REGGIANO

12.00 |



DAL LATTE

AL MORSO,

LA GRANDIOSA

SEMPLICITÀ

DELLA BUFALA

CAMPANA DOP

Alessandro Garofalo

responsabile Ricerca e Sviluppo Consorzio

Tutela

Mozzarella

di Bufala Campana DOP

Powered by

CONSORZIO TUTELA

MOZZARELLA BUFALA

CAMPANA DOP



DEGUSTAZIONE

PROSCIUTTO

SAN DANIELE

Nicola Sivilotti



ZUARINA, DAL 1860

UNA STORIA DI

Marcello Chiastra

responsabile stagionature Zuarina

Lorenzo Ravidà

store manager e brand ambassador CLAI

Powered by

ZUARINA

15.00 |



ZUARINA, DAL 1860

UNA STORIA

Marcello Chiastra

responsabile stagionature Zuarina

Lorenzo Ravidà

store manager e brand ambassador CLAI

Powered by

ZUARINA

17.00 |



DEGUSTAZIONE

GUIDATA DI PASTA

GAROFALO

9.45 |



CUPPING: ALLA

SCOPERTA DI

SENTORI E AROMI

DELLE ORIGINI

DEL CAFFÈ

Fosca Vezzulli

Arabica Q Grader

Powered by

10.00 |





COLAZIONE

MELTING POT

Stefania Alberi

Project Manager Food Prodotto a Marchio

Coop Italia

Powered by



DEGUSTAZIONE

GUIDATA DI PASTA

GAROFALO





SALAMI CLAI, DA

60 ANNI QUALITÀ,

TRADIZIONE

E SAPORI DEL

TERRITORIO

FOOD TALK

10.00 |

IL CIBO BUONO

È DAVVERO

Franco Berrino

presidente de La Grande Via

Stefano Patuanelli

ministro delle Politiche Agricole

conducono

Angela Frenda

Michelin

conduce

Alessandra Dal Monte

Corriere della Sera

FOOD TALK

MANGIARE BENE

A SCUOLA

È POSSIBILE?

Rosario Ambrosino

ceo Elior Italia

Michelin

conduce

Anna Paola Merone

Corriere del Mezzogiorno

Powered by

CONSORZIO

TUTELA DEL FORMAGGIO

MONTASIO DOP

ASSAGGI E PAROLE

IL TEMPERAGGIO

DEL CIOCCOLATO

Iginio Massari

Iginio Massari Alta Pasticceria

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

segue degustazione

FOOD TALK

CAFFÈ DI FAMIGLIA,

UNA TRADIZIONE

LUNGA 140 ANNI

Carolina Vergnano

ceo di Caffè Vergnano

Franco Vergnano

presidente cda Caffè Vergnano

conduce

Corriere del Mezzogiorno

Powered by

IN CUCINA CON

15.15 |

HORTO: LA CUCINA

Michelin

Giovanni

produttore di Parmigiano Reggiano

di Montagna, Caseicio Malandrone

conduce

Monica Scozzafava

Corriere del Mezzogiorno

Powered by

CONSORZIO

PARMIGIANO REGGIANO

CHEF’S TALK

16.00 |

CHEF, UNA

PROFESSIONE

Davide Oldani

ristorante

– Cornaredo (Milano)

conduce

Daniele Manca

FOOD TALK

18.00 |

BUFALA DOP,

DALL’ALTA CUCINA

ALLA MIXOLOGY:

IL NUOVO APERICENA

PROBLEM SOLVER

Pier Maria Saccani

Michelin

Tommaso Sacchi

assessore alla Cultura del Comune di Milano

conducono

Angela Frenda

Corriere della Sera

Massimo Gramellini

editorialista Corriere della Sera

ASSAGGI E PAROLE

10.00 |

CIOCCOLATINO

MANGIA E BEVI

AL NEGRONI

Pasticceria Knam

conduce

Luca Iaccarino

Corriere Torino

segue degustazione

CHEF’S TALK

conduce

Angela Frenda

Corriere della Sera

FOOD TALK

12.15 |

Arianna Scroppo

conduce

Corriere della Sera

Powered by

ZUARINA

ASSAGGI E PAROLE

14.15 |

IL GELATO CREATO

DALLE API

Vincenzo Fiorillo

Stefania Urso

gelateria

Gusto 17

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

segue degustazione

CHEF’S TALK

GLI EROI DEL SUD

Caterina Ceraudo

ristorante

Dattilo

– Strongoli (Kr)

ristorante

Kresios

– Telese Terme (Bn)

conduce

Gabriele Principato

Corriere della Sera

IN CUCINA CON

15.00 |

, LA

BIODIVERSITÀ

PER ALTITUDINI

Virgilio Martinez

ristorante

Central

conduce

Alessandra Dal Monte

Corriere della Sera

CHEF’S TALK

16.00 |

RIPARTENZA

Massimiliano Alajmo

ristorante

Le Calandre

– Rubano (Padova)

conduce

Corriere del Mezzogiorno

FOOD TALK

16.00 |

FATTO A MANO:

IL PROVOLONE

VALPADANA DOP,

UN CUORE

ARTIGIANALE

Felice Lo Basso

ristorante

Felix Lo Basso Home&Restaurant

Milano

CHEF’S TALK

10.15 |

conduce

Angela Frenda

Corriere della Sera

IN CUCINA CON

11.00 |

MENÙ DI COPPIA

Taka Kondo

Karime Lopez

ristorante

Gucci Osteria da Massimo Bottura

Firenze

conduce

Alessandra Dal Monte

Corriere della Sera

FOOD TALK

12.00 |

STAGIONI

DIMENTICATE:

I PIATTI (ROMANTICI)

DELLA TRADIZIONE

BOTANICA

blogger

Gregor Budin

produttore di vini

conduce

Anna Paola Merone

Corriere del Mezzogiorno

Powered by

ASSAGGI E PAROLE

14.15 |

VENEZIANA

“INVECCHIATA”

E GELATO ALLO

ZABAIONE

Paolo Brunelli

gelateria – cioccolateria

Brunelli

Senigallia (Ancona)

CHEF’S TALK

ALTA CUCINA

AL PREZZO

GIUSTO

Giancarlo Perbellini

ristorante

Casa Perbellini

– Verona

conduce

Gabriele Principato

Corriere della Sera

FOOD TALK

15.15 |

PERSONE,

TERRITORIO,

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

ASSAGGI E PAROLE

FOCACCIA

NEL PADELLINO

Aurora Zancanaro

LePolveri

conduce

Corriere della Sera

segue degustazione

CHEF’S TALK

17.00 |

PERCORSI

DA CHEF.

COSTRUIRE

UNA CARRIERA

Giorgio Locatelli

Locanda Locatelli

conducono

Alessandra Dal Monte

Corriere della Sera

Angela Frenda

Corriere della Sera

IN CUCINA CON

17.30 |

LE EROINE

Dominique Crenn

Atelier Crenn

– San Francisco (Usa)

Antonia Klugmann

ristorante

L’Argine a Vencò

Dolegna del Collio (Gorizia)

conducono

Alessandra Dal Monte

Corriere della Sera

Angela Frenda

Corriere della Sera

CORSO AVANZATO

10.00 |

RISOTTO

AL PREZZEMOLO,

VONGOLE E POLVERE

DI PANE

Andrea Berton

Ristorante Berton – Milano

Michelin

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

CORSO BASE

LE PASTE FROLLE

Iginio Massari

Iginio Massari Alta Pasticceria

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

CORSO BASE

14.00 |

LA PIZZA NEL FORNO

DI CASA

Franco Pepe

pizzeria

Pepe in Grani

Caiazzo – Caserta

conduce

Anna Paola Merone

Corriere del Mezzogiorno

CORSO AVANZATO

LA PASTA ALLA

NORMA

Pino Cuttaia

ristorante

La Madia

– Licata (AG)

conduce

Anna Paola Merone

Corriere del Mezzogiorno

CORSO AVANZATO

9.30 |

RISOTTO RAPE

ROSSE E SALSA

GORGONZOLA –

EVOLUZIONE

Enrico Bartolini

ristorante

Enrico Bartolini – Mudec

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

CORSO BASE

11.00 |

PANE CON LIEVITO

MADRE E FARINA

Pasquale Polito

Forno Brisa

conduce

CORSO AVANZATO

CROSTATA AL

CIOCCOLATO CON

CARAMELLO SALATO

Pasticceria Knam

conduce

Luca Iaccarino

Corriere Torino

CORSO BASE

14.00 |

NON-CONFORMIST-

Renato Bosco

pizzeria

Saporè

– Verona

conduce

Anna Paola Merone

Corriere del Mezzogiorno

CORSO AVANZATO

RAVIOLI DI

WAGYU E CIPOLLA

CARAMELLATA,

SALSA NASHI PEAR E

BURRO TARTUFATO

Antonio D’Angelo

ristorante

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

CORSO BASE

17.00 |

MUGGINE

Alessandro Borghese

ristorante

AB – Il lusso della semplicità

Milano e Venezia

conduce

Alessandra Dal Monte

Corriere della Sera

CORSO BASE

10.00 |

conduce

Lydia Capasso

Corriere della Sera

CORSO BASE

13.00 |

PANE INTEGRALE

CON LATTE E MIELE

Aurora Zancanaro

LePolveri

conduce

conduce

Corriere della Sera

CORSO BASE

16.00 |

FOCACCIA DOLCE

CON LIEVITO MADRE

E CILIEGIE

conduce

Gabriele Principato

Corriere della Sera

Torna dal vivo il Food Festival del

Corriere della Sera

MAGGIO

FABBRICA DEL VAPORE

VIA PROCACCINI, 4 MILANO

DEGUSTAZIONI GUIDATE

SPAZIO CATTEDRALE

TRE GIORNI DI INCONTRI, TALK, EXPERIENCE E CORSI DI CUCINA CON I MIGLIORI CHEF, PASTICCERI E MAESTRI PANIFICATORI!

Posti a numero limitato, per informazioni e iscrizioni www.ciboaregoladarte.it

CORSI DI CUCINA

SPAZIO MESSINA – PRIMO PIANO

Dalle 10.00 alle 12.30

a cura di

ARte Dixit

Dalle 16.00 alle 18.00

ARTE IN CUCINA

a cura di

ARte Dixit

🔊 Listen to this