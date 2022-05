(AGENPARL) – mar 31 maggio 2022 Cordiali saluti.

Massimo Reggio

Comunicazione Istituzionale del Presidente

Municipio Roma VIII

Comunicato Stampa del 31 maggio 2022

Ciaccheri: nuova Edizione di Videocittà conferma Ostiense come Distretto Culturale di Roma

“E’ un piacere presentare un nuovo importante appuntamento che arriva a Ostiense confermandone il ruolo di distretto culturale e creativo della città.

L’iconica area dei Gazometri dal 20 al 24 luglio ospiterà la V edizione del festival video città. Un festival importante che apre le porte di un luogo straordinario per la città “- così il Presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri a margine della presentazione del Festival Video Città

L’area dei Gazometri, simbolo della Roma post industriale, si conferma nella nuova veste di spazio pubblico, una opportunità che accompagna un percorso importante di rigenerazione di un luogo strategico per il futuro di Roma.” – continua Ciaccheri

“Saranno cinque giorni all’insegna delle arti performative e digitali e lo spazio sull’ostiense – conclude Ciaccheri – verrà arricchito di installazioni monumentali ed eventi tematici di approfondimento sull’audiovisivo contemporaneo. Lavoreremo con videocitta perché il festival si integri nel territorio per diventare nei prossimi anni appuntamento stabile dell’estate romana in questa nuova casa.

🔊 Listen to this