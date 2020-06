(AGENPARL) – gio 25 giugno 2020 CENTINAIO INCONTRA FILIERA GELATO: “DA GOVERNO SOLO SILENZI. SETTORE AL

TRACOLLO. SERVONO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO. GRAVI RISCHI PER LAVORO E

MADE IN ITALY”

ROMA, 24 GIU – “Quasi 40mila gelaterie, a cui si sommano le aziende che

fanno produzione industriale e il relativo indotto. Decine di migliaia di

addetti per un giro d’affari che arriva ai 7 miliardi di euro. Quello del

gelato è un marchio fondamentale del Made in Italy, che rischia grosso per

gli effetti del lockdown, ma soprattutto per i silenzi di un governo che

non ha voluto ascoltare l’allarme di tanti lavoratori del comparto”. Lo

denuncia il senatore della Lega, ex ministro all’Agricoltura, Gian Marco

Centinaio che in queste ore ha incontrato una rappresentanza della filiera

di settore, dai produttori della materia prima fino ai gelatieri.

“Le stime di perdita sono allarmanti e toccano l’80 per cento – dice

Centinaio -. Il rischio della chiusura di aziende e negozi è altissimo. E’

fondamentale che il governo preveda contributi a fondo perduto per questo

settore per compensare, da subito, le perdite dei mesi di aprile, maggio e

giugno. E’ scandaloso che in tutti questi mesi gli esponenti di governo

abbiano ignorato le richieste degli operatori del settore. Il gelato è uno

dei prodotti trainanti del Made in Italy. Le gelaterie italiane sono un

patrimonio dell’agroalimentare italiano che non possiamo perdere”

