di seguito la dichiarazione del segretario generale della Filctem Cgil, Marco Falcinelli, rilasciata a margine della trattativa per il rinnovo del contratto chimico-farmaceutico.

CCNL CHIMICO-FARMACEUTICO, FALCINELLI (FILCTEM CGIL): “204 EURO DI AUMENTO PER DIFENDERE IL SALARIO DALL’INFLAZIONE”

“204 euro sui minimi (tem, trattamento economico minimo) è il corretto modo per difendere il salario dall’inflazione. Un contratto che è più vicino al mondo del lavoro e dei lavoratori, e un modello che conferma la nostra idea di contrattazione”. Così il segretario generale della Filctem Cgil, Marco Falcinelli, alla firma dell’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore chimico-farmaceutico, nella tarda serata di oggi.

“Un contratto moderno – prosegue Falcinelli – che guarda correttamente al futuro e alla transizione digitale, regolando nel modo giusto i tempi di lavoro e di vita in un contesto generale in costante mutazione”.

“Questo risultato si è reso possibile grazie all’impegno e alla responsabilità delle organizzazioni sindacali e delle associazioni datoriali. Un sistema di relazioni che porta avanti un lavoro continuo e che da domani sarà a lavoro per il prossimo rinnovo. Speriamo che questa intesa possa essere di supporto e di sostegno anche per altri contratti impegnati nei rinnovi in questa stagione contrattuale”, ha concluso il segretario generale della Filctem Cgil.

Roma, 13 giugno 2022

