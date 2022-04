(AGENPARL) – dom 03 aprile 2022 COMUNICATO STAMPA

Opportunità per Pmi lucane del turismo e della ricettività interessate a conseguire una certificazione ambientale. Un Avviso in scadenza l’11 aprile

Potenza, 3 aprile 2022 – Ci sono ancora pochi giorni per aderire al Bando del progetto ETGG2030 (European Tourism Going Green 2030) che intende accompagnare le PMI lucane del settore turistico interessate a migliorare le proprie prestazioni in materia di sostenibilità ambientale, fino ad ottenere una delle certificazioni riconosciute per il settore. Il progetto coinvolge sei paesi europei (Italia, Austria, Bulgaria, Croazia, Germania e Romania) ed è finanziato al 75% dal programma europeo COSME.

Possono presentare domanda di finanziamento tutte le PMI regolarmente iscritte ed attive nel Registro delle Imprese, operanti in uno di questi settori turistici: Alberghi e alloggi simili, Alloggi per vacanze e altri soggiorni di breve durata, Campeggi, aree di sosta per camper e aree di sosta per roulotte, Agenzia di viaggi, servizio di prenotazione di tour operator e attività connesse.

