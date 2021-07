CATANZARO È stato ritrovato questa mattina dagli agenti della Squadra Mobile di Catanzaro il cadavere di un uomo in un casolare abbandonato in località Giovino di Catanzaro Marina. Stando alle prime analisi del medico legale l’uomo – un senza fissa dimora che si rifugiava nel casolare – non presenta segni di violenza. Visto, però, lo stato di decomposizione del cadavere e il caldo, l’autorità giudiziaria ha disposto l’esame autoptico sul corpo per stabilire con certezza le cause della morte che risalirebbe, ad una prima analisi, al massimo a 4 giorni fa. Sul caso proseguono le indagini degli agenti della Squadra Mobile. (News&Com)

🔊 Listen to this