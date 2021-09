CATANZARO Nello specifico sono stati applicati: la sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio per la durata di 9 mesi a carico di Ottaviamo; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione per la durata di 1 anno a carico di Mellea. Il provvedimento scaturisce dagli approfondimenti investigativi avviati dalla Squadra Mobile, con il concorso della Digos, relativamente alla regolarità della gara di appalto bandita dal Comune di Catanzaro per l’installazione e la gestione di pontili galleggianti per l’attracco di natanti da diporto nell’area portuale del quartiere Lido, che nel mese di luglio scorso è stata annullata in autotutela con provvedimento dello stesso Comune. (News&Com)

