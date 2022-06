(AGENPARL) – mer 08 giugno 2022 Casini-Leoncini (IV): stop alle occupazioni abusive

“L’emergenza abitativa e il diritto all’abitare sono temi caldi nella città di Roma, così come le esigenze di chi vive in condizioni di estrema precarietà in attesa dell’assegnazione di un alloggio, e meritano risposte politiche adeguate. Per questo riteniamo che la mozione approvata ieri dalla maggioranza in Campidoglio che chiede l’assegnazione della residenza per chi occupa abusivamente un alloggio in deroga all’articolo 5 del decreto Renzi-Lupi e la modifica del decreto stesso, non sia la risposta adeguata all’emergenza abitativa nella città di Roma, bensì una pericolosa deriva che asseconda la prassi illegale delle occupazioni abusive” lo dichiarano i consiglieri del Gruppo Capitolino di Italia Viva Valerio Casini e Francesca Leoncini. “Così come il reddito di cittadinanza non è una misura di contrasto alla povertà, allo stesso modo il diritto alla residenza non è la risposta all’emergenza abitativa nella città di Roma, per cui servono urgentemente politiche abitative adeguate. Infatti non è assegnando la residenza a chi occupa abusivamente un alloggio che si restituisce dignità alle persone, ma assegnando una casa dignitosa a chi ne ha legittimamente diritto” concludono i consiglieri.

