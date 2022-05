(AGENPARL) – sab 28 maggio 2022 CASAPOUND, LANZI (PD): SU FASCISMO NON ACCETTIAMO IRONIE

Roma, 28 maggio 2022 – “Sui discorsi dai balconi è bene non scherzare. Iannone farebbe meglio a non fare ironia sul periodo più buio della storia italiana, dal quale siamo usciti grazie alla Resistenza. Il corteo di Casapound era stato vietato per motivi di ordine pubblico dalla Questura di Roma, ma hanno pensato di dare vita a un sit-in non autorizzato durante il quale è stato letteralmente stracciato il divieto del Questore. Non si abusi della libertà concessa in democrazia e si rispetti l’anima profondamente antifascista di Roma, che ripudia violenza e sterili sguardi a un passato che non tornerà più.”

Così Gianluca Lanzi, presidente del Municipio XI.

