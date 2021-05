(AGENPARL) – Roma, 04 mag 2021 – “Restituiti i diritti ad almeno 50mila proprietari di casa: come promesso, su insistenza della Lega, è stato cancellato il blocco degli sfratti per il periodo precedente al Covid-19. Il nostro obiettivo, ora, è favorire l’attività dei tribunali e sbloccare gli sfratti anche per i mesi successivi. Da una parte tuteliamo i proprietari senza favori ai furbetti, dall’altra dovremo impegnarci per aiutare chi non paga perché in reale stato di necessità”. Lo dicono il leader della Lega Matteo Salvini e il deputato della Lega Matteo Luigi Bianchi.

