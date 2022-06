(AGENPARL) – mar 07 giugno 2022 CARO PREZZI: CGIL ABRUZZO MOLISE ADERISCE A PROTESTA DELLE PENTOLE VUOTE

PESCARA, 7 giugno – La CGIL Abruzzo Molise aderisce alla “Protesta delle pentole vuote”, mobilitazione promossa dalle associazioni dei consumatori contro le speculazioni, gli aumenti ingiustificati dei prezzi e il carovita, con iniziative in tutta Italia il prossimo 10 giugno. A Pescara, ad esempio, l’appuntamento è alle ore 11:00, davanti alla Prefettura. Alla manifestazione prenderanno parte anche rappresentanti del sindacato.

Nel rilanciare la preoccupazione espressa dalle associazioni dei consumatori, secondo le quali “più di un quarto delle famiglie si trova già in grave difficoltà e sta riducendo, fino anche a privarsene, consumi essenziali come quelli alimentari, sanitari e di cura della persona”, la CGIL Abruzzo Molise sottolinea che “il Governo non ha ancora adottato nessuna misura fiscale strutturale a tutela dei redditi da lavoro e da pensione né si è adoperato adeguatamente per calmierare i prezzi e fermare le speculazioni sul mercato dell’energia e dei beni di prima necessità”.

🔊 Listen to this