Caro Gasolio: Cenni (Pd), bene Governo con tavolo crisi pesca, valutare ulteriori interventi

“La convocazione del tavolo pesca al Mipaaf, come richiesto da varie organizzazioni di rappresentanza, per oggi pomeriggio è una buona notizia. Nei giorni scorsi è stato pubblicato in Gazzetta il riparto dei 20 milioni stanziati nella legge di bilancio a sostegno delle imprese che daranno un po’ di ossigeno in questa difficile situazione. Importanti anche le recentissime precisazioni arrivate con la risoluzione 23/E del 30 maggio dall’Agenzia delle entrate sui codici di compensazione, che consentiranno alle imprese della pesca e dell’agricoltura l’utilizzo del bonus carburante previsto dal 21/22. Questi primi risultati sono frutto di una utile interlocuzione tra il Mipaaf e le principali organizzazioni rappresentative della pesca (Aci, Impresa pesca e Federpesca avevano elaborato una piattaforma), e dei sindacati dei lavoratori del settore”.

Così Susanna Cenni, vice presidente della commissione Agricoltura della Camera e responsabile Agricoltura della segreteria Pd.

“La tempestività o meno degli interventi, anche quelli ordinari – aggiunge – può essere decisiva per la vita delle imprese della pesca, per il mantenimento di posti di lavoro e per garantire che nei nostri piatti continui ad arrivare pesce dei nostri mari. Il Governo ha già compiuto importanti passi, ci auguriamo di poter migliorare alcune misure del decreto Aiuti in sede di discussione parlamentare, ma si valuti la possibilità di rinnovare il credito di imposta, garantire l’accesso alla Cisoa e il sostegno a tutti i fornitori di servizi alle imprese, comprese le cooperative che da nove mesi stanno sostenendo uno sforzo finanziario straordinario per poter continuare a rifornire i propri soci. Vanno invece condannati con decisione – conclude – atti di violenza e minacce avvenuti in varie marinerie ai danni di imbarcazioni e titolari, e prontamente denunciati alle autorità competenti”.

Roma, 1 giugno 2022

