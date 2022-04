(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.5419

6 aprile 2022

Canoni di locazione «Casi di esclusione definiti dalla Regione»

Una nota dell’Assessore ai Servizi Sociali in risposta ai consiglieri del Gruppo Misto

In riferimento all’articolo apparso sulle testate giornalistiche e sui vari social a firma dei consiglieri Campanelli, Leggiero e Rotondo (Gruppo Misto), colgo l’occasione per “ringraziarli” per il loro supporto e al contempo per invitarli, per le prossime volte, a leggere con più attenzione la normativa di riferimento e quella relativa ai Bandi Pubblici in genere.

Sarà più facile per loro comprendere che ci sono casi in cui la discrezionalità amministrativa nulla può fare per superare criteri e limiti imposti dalla Legge.

È proprio quello che è successo per i contributi integrativi ai canoni di locazione: la Regione ha dettato a monte in modo analitico e specifico i criteri di partecipazione al bando in questione con D.D. n.514 del 13/12/2021, e con Avviso ai Comuni n.1 del 19/01/2022 ha chiarito i casi di esclusione.

Le amministrazione comunali sono state chiamate “sic et sempliciter” ad applicarle con diligenza e trasparenza.

🔊 Listen to this