(AGENPARL) – mar 28 giugno 2022 Cannabis: Calabria (FI), liberalizzazione è operazione di marketing elettorale

“Sulla liberalizzazione della cannabis si sta costruendo un’operazione di marketing politico incurante dell’esistenza di un governo e di una maggioranza che politici non sono. Scegliendo di sostenere l’esecutivo guidato da Mario Draghi, infatti, ogni partito ha deciso di rinunciare alle proprie battaglie qualificanti in nome del superiore interesse del Paese. A quanto pare alcuni lo hanno dimenticato”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “L’uso terapeutico della cannabis, già possibile, è lo specchietto per le allodole dietro il quale si cela la volontà ultima di liberalizzare una sostanza stupefacente dannosa per la salute, in particolare dei più giovani. Parimenti irresponsabile – prosegue – è la convocazione degli Stati Generali della cannabis a Milano, su iniziativa di un consigliere Pd, senza alcun riguardo per i rischi connessi all’assunzione di questa droga e testimoniati da un’ampia letteratura scientifica. Ci sono molti modi per tentare di intercettare il voto delle giovani generazioni, la sinistra ha scelto quello più sbagliato”, conclude.

