(AGENPARL) – Roma, 06 lug 2021 – Un Secolo d’Azzurro, la mostra più grande e completa d’Italia sulla storia della nostra Nazionale di calcio prosegue il suo tour nella Regione Marche e sbarca a San Benedetto del Tronto.Dopo il grande successo della precedente tappa a Civitanova Marche questa volta sarà la centralissima ed iconica Palazzina Azzurra di viale Buozzi ad ospitare, dal 7 al 27 luglio, gli oltre 200 cimeli originali presenti in esposizione.Uno straordinario viaggio nel tempo che inizia nel 1898, data di fondazione della Federazione Italiana Football e che abbraccia, da Nord a Sud, oltre 120 anni di vittorie, emozioni, aneddoti e tradizioni che fanno parte della nostra cultura popolare.Lo scopo della mostra è anzitutto antologico e didattico: analizzare e studiare le grandi trasformazioni politiche, sociali, economiche avvenute in Italia dalla sua Unità ad oggi, parallelamente alla nascita e allo sviluppo, quasi simultaneo, dello sport più praticato ed amato nel mondo.Meazza, Pozzo, Valentino Mazzola, Rivera, Paolo Rossi, Baggio, Totti, Buffon: sono rarissimi ed esclusivi i cimeli appartenuti a questi leggendari campioni che rendono l’esposizione unica ed imperdibile per tutti gli amanti del calcio.Molti, anche, gli ex calciatori del passato che hanno aderito alla rassegna e parteciperanno agli eventi in programma:Toto’ Schillaci, Moreno Torricelli, Stefano Tacconi e Giancarlo De Sisti, campione Europeo nel 1968.L’inaugurazione ufficiale sarà domani 7 luglio, ore 18:30, presso la Palazzina Azzurra, cui seguirà la presentazione del libro” Storia d’Italia, del calcio e della Nazionale ” scritto da Mauro Grimaldi, Amministratore delegato Federcalcio Servizi e curatore della mostra.Un Secolo d’Azzurro è promosso dalla Associazione S.Anna di Aldo Rossi Merighi e Sabrina Trombetti e patrocinato dalla F.I.G.C., A.N.C.I. e dalla Regione Marche.