(AGENPARL) – Roma, 12 lug 2021 – Italia campione d’Europa. A Wembley inglesi ko ai rigori 4-3 (1-1 dopo 120′). Pronti via e l’Inghilterra è subito in vantaggio. Da un corner per l’Italia (2′) parte un contropiede con assist perfetto di Trippier per Shaw. Inglesi solidi, l’Italia stenta a reagire.Unico sussulto per un sinistro di Chiesa che sibila vicino al palo (35′). Nella ripresa azzurri determinati:Pickford salva su Chiesa (62′), al 67′ il pari di Bonucci dopo un palo di Verratti. Overtime senza gol. Dal dischetto tre errori inglesi, due per gli azzurri.

