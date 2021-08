CATANZARO “Il bando – specifica l’assessorato – ha una dotazione finanziaria di 16 milioni di euro, dei quali 15 stanziati sull’intervento 4.1.1. e uno sull’intervento 4.1.3, salvo ulteriori risorse aggiuntive e/o rinvenienti (questa ripartizione potrebbe subire variazioni in funzione delle proposte presentate e del definitivo esito istruttorio del bando). Il contributo massimo concedibile è pari a 150mila euro”. “I beneficiari dell’intervento – viene sottolineato – sono gli imprenditori agricoli, singoli o in forma societaria, operanti nell’ambito delle suddette produzioni, per i quali si è ritenuto di predisporre un’unica graduatoria: in caso di ex aequo di punteggio, sarà accordata priorità alle donne in qualità di titolari/legali rappresentanti proponenti e, tra queste, alle più giovani. Saranno inoltre privilegiati i progetti da realizzare nelle aree interne, in quelle montane ed in quelle svantaggiate”. “Le domande di sostegno per gli interventi 4.1.1. e 4.1.3 – conclude la nota – dovranno essere presentate attraverso il portale Sian, a decorrere dal 10 Settembre prossimo e fino alla data del 30 settembre 2021”. (News&Com)

