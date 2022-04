(AGENPARL) – mer 06 aprile 2022 [Facebook](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=e58258f8a9&e=f3004cd878)

CABRA

“IL PRESIDENTE”

INDIE ROCK E CANTAUTORATO DAL SAPORE IRONICO SI UNISCONO

Il quartetto italiano indie-rock Cabra presenta il suo nuovo singolo “Il Presidente”

L’idea del brano nasce dal feed di Twitter di uno degli autori, durante un giorno qualunque.

Qui era evidente come la “discussione pubblica” nel mondo virtuale stesse vivendo grosse banalizzazioni e fosse incapace di affrontare i temi complessi di oggi.

“Tra orgogli storico-identitari fuori tempo massimo a sbruffonate politiche, il mondo “affonda dentro il suo stesso mare” e in questo scenario l’ironia involontaria diventa grottesca. E se persino i Presidenti cadono in questa trappola forse dovremmo preoccuparci. Oppure continuare a ballare.”

“Il Presidente” è un brano interamente prodotto e registrato dalla stessa band, tra le case del batterista Lorenzo Senaldi e il bassista Vincenzo Battaro.

Il video che accompagna il brano trae liberamente ispirazione dal celebre video di No Surprises dei Radiohead ed è stato realizzato in collaboraizone con “Ideificio Verdedda”.

I Cabra sono un quartetto che mischia sonorità indie-rock ad un approccio compositivo “cantautorale” dove le diverse influenze si uniscono per dar vita ad un sound con svariate sfumature.

“Immagina un tendone che sta su perché teso da quattro funi che tirano in quattro direzioni diverse” – Queste le parole della band per descrivere la loro musica.

I Cabra sono: Lorenzo Senaldi (batteria), Marco “Philcollins” Parlangeli (chitarra/voci), Simone Petrucci (pianoforte/voci) e Vincenzo Battaro (basso/voce).

[Cabra – Il Presidente (video ufficiale)](https://sorrymom.us18.list-manage.com/track/click?u=7aa3bcbdadfeb16bf68c6c6cc&id=4edf5fadff&e=f3004cd878)

Cabra – “Il Presidente”

