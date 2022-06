(AGENPARL) – MILANO gio 23 giugno 2022

Per permettere dei lavori stradali in via Cellini, da sabato 22 giugno a domenica 31 luglio, la fermata via Morandi/via Modigliani, in direzione Ospedale San Raffaele, è sospesa.

Usate la fermata via Morandi/via Cristei.

Fonte/Source: https://www.atm.it/it/ViaggiaConNoi/InfoTraffico/Pagine/Bus923fermatasospesa.aspx