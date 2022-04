(AGENPARL) – ven 22 aprile 2022 Comune di BitontoMinistero della Cultura

Regione Puglia, Assessorato Industria turistica e culturale, Gestione e valorizzazione dei beni culturali – Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regione per le Arti e la Cultura

COMUNE DI BITONTO – ASSESSORATO ALLA CULTURA

TEATRO PUBBLICO PUGLIESE

Teatro Traetta

Stagione teatrale 2021/2022

RINVIATO AL 16 MAGGIO “QUANTO RESTA DELLA NOTTE”

Lo spettacolo “Quanto resta della notte” con Nichi Vendola, in programma al Teatro Traetta di Bitonto per sabato 23 aprile è rimandato al 16 maggio a causa di una serie di contatti con positivi Covid da parte dei componenti la compagnia. Gli spettatori che hanno acquistato il biglietto dovranno richiedere il rimborso tramite il sito vivaticket.it.

Qualora interessati ad assistere allo spettacolo riprogrammato il 16 maggio, dovranno procedere con un nuovo acquisto.

PER GLI ABBONATI

Lo spettacolo “Quanto resta della notte” del 16 maggio non sarà più incluso in abbonamento come titolo sostitutivo de “Il nodo”, annullato a inizio stagione 2021. Gli abbonati alla stagione del comune di Bitonto possono dunque mettersi in contatto con il botteghino del teatro per ricevere il rimborso del rateo dei titoli annullati e che non verranno recuperati: “Il nodo” e “About Lolita”.

Info: [www.teatropubblicopugliese.it](http://www.teatropubblicopugliese.it/)

