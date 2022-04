(AGENPARL) – gio 07 aprile 2022 BIMBO UCCISO A SCARPERIA: GIANNONE (FI), CONDANNA STRASBURGO CONFERMA CHE ITALIA SOTTOVALUTA VIOLENZA DOMESTICA

“Sono soddisfatta di questa condanna della CEDU all’Italia ma certo non mi stupisco: nel nostro paese le donne vittime di violenza domestica e i loro figli non vengono credute fino a quando non si arriva alla tragedia. Nei reati di violenza di genere il presupposto è che la donna stia mentendo, e quindi invece di attivare misure di prevenzione, si cercano le cause di questa presunta menzogna: che rapporti aveva con l’aggressore, perché non l’ha denunciato, o perché l’ha denunciato troppe volte, insomma non va mai bene nulla. Poi quando però si arriva ai femminicidi o ai figlicidi tutti si indignano e cercano di lavarsi le coscienze.” Così la deputata di Forza Italia Veronica Giannone, Sottosegretario della Commissione bicamerale per la tutela dell’Infanzia e dell’Adolescenza e componente della Commissione Giustizia, commenta la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo all’Italia per non aver protetto una donna e i suoi figli dalla violenza domestica. I fatti risalgono al 2018 a Scarperia (Firenze), quando Niccolò Patriarchi uccise a coltellate il figlio di un anno, ferendo in modo grave anche la madre e cercando di uccidere l’altra figlia. “Sarebbe interessante -continua Giannone- capire anche se i fondi stanziati per intervenire subito in casi del genere, come per centri antiviolenza, case rifugio, formazione del personale addetto al recepimento delle denunce, insomma tutto quanto finanziato dal governo proprio per aiutare le donne e i loro figli in emergenza, non sia da rivedere. A questa donna ora spetta un risarcimento di 32 mila euro per danni morali, una cifra simbolica ma certamente significativa: le autorità competenti non possono e non devono più restare immobili di fronte a delle continue richieste di aiuto, e devono attivarsi immediatamente. Onestamente spero che questa condanna sia la prima di una lunga serie” conclude Giannone.

