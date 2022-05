(AGENPARL) – lun 30 maggio 2022 Al via la Conferenza Sanitaria Locale della ASL Roma 1

Si è tenuto oggi il primo incontro della Conferenza Sanitaria Locale della ASL Roma 1, l’organismo composto dai Presidenti dei Municipi 1, 2, 3, 13, 14 e 15 e presieduto dal dott. [Corrado Bibbolino](https://www.facebook.com/corrado.bibbolino?__cft__[0]=AZVhlvhEFwIMPw4dCZVhQe3xUub1Q3WkGoJnR6rG-Pec6LZYqt8zWdnOq8upFds2kDbo_XO6BfdD-zHGZubit3vALSjLaqYNQhw0sX8OIiqYDTmEgPZeSLOsV7EorClVSRTQyDUQJfGsksb1X-g_ijPN&__tn__=-]K-R), nominato quale delegato dal Sindaco Roberto Gualtieri.

Nel corso della seduta Bibbolino ha commentato “È fondamentale rendere credibile questa istituzione che il legislatore ha voluto proprio per ricostruire quel tessuto sociale di cui la città metropolitana ha fortemente bisogno. L’ampia partecipazione e la presenza di programmi sperimentali importanti assieme all’occasione del PNRR ci fanno sperare che il nostro impegno non sarà privo di esiti positivi”.

“Ringrazio Roma Capitale e i sei Municipi per l’attivazione della Conferenza Sanitaria Locale che è necessaria per programmare e realizzare una piena integrazione socio-sanitaria, e anche per l’entusiasmo, le idee e il reciproco impegno alla collaborazione emersi da questo primo incontro – così Angelo Tanese, Direttore Generale della ASL Roma 1.

Presenti i Presidenti o loro delegati dei Municipi e i Direttori dei rispettivi Distretti della ASL Roma 1, l’Assessore alle Politiche Sociali e alla Salute di [Roma Capitale](https://www.facebook.com/RomaCapitaleOfficialPage?__cft__[0]=AZVhlvhEFwIMPw4dCZVhQe3xUub1Q3WkGoJnR6rG-Pec6LZYqt8zWdnOq8upFds2kDbo_XO6BfdD-zHGZubit3vALSjLaqYNQhw0sX8OIiqYDTmEgPZeSLOsV7EorClVSRTQyDUQJfGsksb1X-g_ijPN&__tn__=-]K-R), [Barbara Funari](https://www.facebook.com/barbarafunari.demosroma?__cft__[0]=AZVhlvhEFwIMPw4dCZVhQe3xUub1Q3WkGoJnR6rG-Pec6LZYqt8zWdnOq8upFds2kDbo_XO6BfdD-zHGZubit3vALSjLaqYNQhw0sX8OIiqYDTmEgPZeSLOsV7EorClVSRTQyDUQJfGsksb1X-g_ijPN&__tn__=-]K-R), il Vicedirettore Generale Area Servizi alla Persona del Comune di Roma, Pierpaola D’Alessandro, e i delegati del Sindaco per la ASL Roma 2, Monica Moriconi, e ASL Roma 3, [Pina Maturani](https://www.facebook.com/pina.maturani?__cft__[0]=AZVhlvhEFwIMPw4dCZVhQe3xUub1Q3WkGoJnR6rG-Pec6LZYqt8zWdnOq8upFds2kDbo_XO6BfdD-zHGZubit3vALSjLaqYNQhw0sX8OIiqYDTmEgPZeSLOsV7EorClVSRTQyDUQJfGsksb1X-g_ijPN&__tn__=-]K-R), oltre che la Direzione Aziendale della ASL.

Loredana Ulivi

